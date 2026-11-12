Путин через Уиткоффа поблагодарил Трампа за организацию контактов РФ и Украины Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин попросил спецпредставителей США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера передать благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил, что провел с американскими посланниками предварительные консультации в Москве. Представитель Кремля ответил на вопрос, направляется ли он в Кремль с выработанной позицией, пояснив, что пока ничего не выработано, основная встреча с главой государства.

Утром 12 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в московский аэропорт Внуково, где их встретил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. Американские переговорщики прилетели в Москву из Абу-Даби, где 10–11 ноября проходили трехсторонние консультации России, США и Украины.