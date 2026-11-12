В «Лаборатории Касперского» назвали хакерские атаки, которые не укладываются в типичные схемы Фото: REUTERS.

Атаки на цепочку поставок (supply chain) представляют собой отдельный класс киберугроз, который сложно оценивать в рамках стандартных рейтингов хакерских группировок, при этом масштаб взломов программного обеспечения с открытым исходным кодом продолжает стремительно расти. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) Игорь Кузнецов.

По словам специалиста, подобные инциденты развиваются по двум основным сценариям. Первый предполагает компрометацию небольшого доверенного подрядчика с целью дальнейшего проникновения в инфраструктуру крупной корпорации — такая тактика чаще характерна для операторов программ-вымогателей, но также применяется в целевых кибератаках (APT). Второй сценарий заключается во внедрении вредоносного кода непосредственно в легальное программное обеспечение на этапе его разработки, после чего зараженные обновления распространяются среди конечных пользователей.

«Особая проблема — это атаки на приложения с открытым исходным кодом, open source. Мы давно об этом говорим и будем говорить еще долго: масштаб таких атак растет и будет расти в ближайшем будущем», — подчеркнул Кузнецов.

Тем временем, как сообщает RT, мошенники в России распространяют троян под видом бесплатного VPN для Discord. Приложение Discord Zapret, якобы обеспечивающее доступ к мессенджеру, на самом деле крадёт данные и позволяет удалённо управлять устройством.