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НовостиПолитика12 ноября 2026 12:23

Уиткофф высказался о предстоящем обмене пленными между РФ и Украиной

Уиткофф: Планируемый обмен пленными говорит о прогрессе в урегулировании
Сергей ГАПЧУК
Уиткофф: Планируемый обмен пленными говорит о прогрессе в урегулировании

Уиткофф: Планируемый обмен пленными говорит о прогрессе в урегулировании

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта.

По его словам, это один из самых больших обменов, который будет проводится между странами.

"Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта", - сказал он.

Ранее участник переговорной группы в Абу-Даби, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ генерал Александр Зорин сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие две-три недели. Генерал отметил, что конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому знаменателю стороны пока не подошли, потому что процедура требует согласования.