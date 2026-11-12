«Тактика должна быть хитрой»: кинолог объяснил, почему собаки «копают» диван и как спасти мебель

Кинолог Голубев объяснил привычку собаки копают диван Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Привычка собак рыть ковры, подушки и обивку дивана обусловлена древними природными инстинктами, поэтому жесткие запреты в этом случае неэффективны и могут лишь усилить стресс питомца. О причинах такого поведения и способах перенаправить энергию животного в мирное русло в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По словам специалиста, копание является естественной потребностью, унаследованной от диких предков, которые таким образом обустраивали себе место для сна, спасались от жары или искали добычу — последнее особенно характерно для норных пород. Кроме того, подобное поведение в квартире нередко сигнализирует о скуке и дефиците физических и умственных нагрузок.

«Сразу стоит подчеркнуть, что копание — это естественное занятие для питомцев, особенно для норных собак. Просто запрещать или даже предлагать какие-то занятия вместо копания — не совсем правильно. Тактика должна быть более хитрой», — отметил он.

Кинолог рекомендовал увеличить активность собаки на прогулках и дома предложить ей безопасное место для копания, например, старое одеяло с командой «Копать». Владельцам частных домов он посоветовал обустроить песочницу и следить за её чистотой и безопасностью. Если собака приминает подстилку перед сном, не вмешиваться — это инстинкт обустройства логова.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил опасные симптомы у собак, требующие немедленной помощи ветеринара. Как передает RT, в список вошли кровотечения, особенно ярко-алая пульсирующая кровь, затруднённое дыхание, синюшность слизистых, рвота или диарея с кровью, резкое вздутие живота, возможное заворот желудка, а также тяжёлые реакции на укусы насекомых и клещей с высокой температурой.

Анастасия Балмакова из Казанского ГАУ рассказала о признаках деменции у собак, схожей с болезнью Альцгеймера. Симптомы проявляются после 8-9 лет, особенно у пожилых собак. По ее словам, в мозге накапливаются бета-амилоиды, что вызывает потерю нейронов и ухудшение памяти. Они перестают выполнять команды, теряются в квартире, ходят в туалет не на место, хуже спят ночью, а также тревожатся дома, сообщает Царьград.