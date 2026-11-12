Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 12:38

Путин прокомментировал возможный диалог с Европой

Путин: РФ никогда не была против диалога с Европой
Сергей ГАПЧУК
Путин: РФ никогда не была против диалога с Европой

Путин: РФ никогда не была против диалога с Европой

Фото: REUTERS.

Россия никогда не была против диалога с европейцами. Об этом в ходе встречи в Кремле с американскими переговорщиками заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее российский лидер отметил, что Москва не отказывалась от диалога с Брюсселем, однако как такового разговора нет из-за действий ЕС.

Также президент России подчеркивал, что РФ хочет и дальше развивать отношения с Европой, но надеется на конструктивный диалог. Кроме того, Москва против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера в Москве: переговоры по Украине продолжаются, что известно