Путин прокомментировал возможный диалог с Европой

Путин: РФ никогда не была против диалога с Европой Фото: REUTERS.

Россия никогда не была против диалога с европейцами. Об этом в ходе встречи в Кремле с американскими переговорщиками заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее российский лидер отметил, что Москва не отказывалась от диалога с Брюсселем, однако как такового разговора нет из-за действий ЕС.

Также президент России подчеркивал, что РФ хочет и дальше развивать отношения с Европой, но надеется на конструктивный диалог. Кроме того, Москва против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.

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