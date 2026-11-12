Колоссальный ураган унесёт полмиллиона жизней: ВОЗ просят объявить глобальную тревогу

LB: Полмиллиона человек погибнут из-за супер-Эль-Ниньо в 2027 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

Специалисты призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать Супер-Эль-Ниньо, который ожидается в 2026-2027 годах, глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Колин Дж. Карлсон и Кристофер Каллахан предупреждают, что жара может привести к увеличению смертности до полумиллиона человек, что превысит потери от пандемии гриппа A/H1N1 в 2009 году, пишет LadBible.

Супер-Эль-Ниньо представляет собой исключительное метеорологическое явление с четко определенными периодами начала и окончания, что позволяет более эффективно реагировать на его последствия. Наибольший урон от этого явления ожидается в Африке (Нигерия, Судан), Азии (Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Индонезия) и Южной Америке (Бразилия).

Первые проявления уже начались, и пик явления прогнозируется на ноябрь-декабрь. Мэтью Каппуччи отмечает, что страны Тихого океана окажутся в зоне наибольшего риска, тогда как страны Атлантического океана могут выиграть, так как снижение числа ураганов может смягчить негативные последствия.

Ранее KP.RU сообщил, что Эль-Ниньо усилится и достигнет пика к концу 2026 года, став рекордным с 1950 года. Климатологи прогнозируют многочисленные катаклизмы, рекордные температуры и риски для экономики, экосистем и населения в 2027 году.