Эксперт раскрыла главный секрет идеального фото для сайта знакомств

PR-директор Красильникова: фото на сайт знакомств не стоит делать в капюшоне Фото: Александр Новиков.

При выборе анкеты в приложениях для знакомств пользователи оценивают фотографию за доли секунды, причем ключевую роль в этом процессе играет направление взгляда человека на снимке. Об этом в интервью РИАМО сообщила PR-директор сервиса онлайн-знакомств Наталья Красильникова.

По словам эксперта, реакция мужчин и женщин на зрительный контакт в кадре существенно различается. Статистика сервиса показывает, что женщины чаще останавливают выбор на мужчинах, которые смотрят немного в сторону от объектива. Мужской пол, напротив, демонстрирует большую лояльность к женским портретам с прямым взглядом в камеру.

Красильникова порекомендовала использовать в качестве главного фото четкие снимки с хорошо различимым лицом, избегая скрывающих внешность элементов — солнцезащитных очков, капюшонов и ракурсов издалека. При этом обычные очки для коррекции зрения, напротив, могут подчеркнуть индивидуальность и повысить привлекательность анкеты.

Тем временем МВД России предупреждает, что мошенники на сайтах знакомств быстро завоевывают доверие, чтобы перейти к финансовым вопросам. Как сообщает aif.ru, сначала злоумышленники выстраивают доверительное общение, затем предлагают простые задания через чат-боты, убеждая ввести код из СМС для подтверждения.