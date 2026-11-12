Путин: РФ хотела бы, чтобы Европа определилась, чего хочет - войны или мира Фото: REUTERS.

Россия хотела бы, чтобы представители США поработали с европейцами и те определилась, чего они хотят - войны или мира. Об этом на встрече в Кремле с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками..." - сказал российский лидер.

По словам главы государства, это нужно, чтобы в конце концов Европа определилась с вопросом ,чего они хотят - мира или войны.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в кулуарах европейцы работали с украинцами и американцами во время переговоров в Абу-Даби.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт к контактам с европейскими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.