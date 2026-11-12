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НовостиВ мире12 ноября 2026 12:48

Заснувший в туалете пьяный енот прославил службу защиты животных: люди стали скупать мерч с ним

WP: в США уснувший в туалете енот принес службе защиты животных $300 тысяч
Мария МАМАЕВА
WP: в США уснувший в туалете енот принес службе защиты животных $300 тысяч

WP: в США уснувший в туалете енот принес службе защиты животных $300 тысяч

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Заснувший в туалете одного из алкомаркетов в США пьяный енот стал местной знаменитостью, прославив службу защиты животных и обеспечив ей доход в почти 300 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Washington Post.

«Служба защиты животных и приют округа Хановер собрала более 290 тысяч долларов, используя выходки енота, который стал местным талисманом», - говорится в материале.

Напомним, что инцидент произошел еще в 2025 году в одном из алкомаркетов в Вирджинии. Енот пробрался в помещение магазина, разбив несколько бутылок, а затем напился и уснул в туалете рядом с унитазом в забавной позе. Животное поймали и доставили в приют, где ему дали проспаться, после чего енот был выпущен на свободу.

Однако служба защиты животных решила сделать футболки, толстовки, кепки и кружки с изображением необычного гостя алкомаркета, которые люди стали активно приобретать. Часть выручки потратили на оборудование для сотрудников службы. Также на эти средства планируется создание фонда для лечения раненых животных.