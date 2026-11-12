Франция, Бельгия и Испания пополняют бюджет России: европейцы продолжают скупать газ на огромные суммы Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global look Press

Европа в 2026 году отдаст России 8,7 млрд евро за сжиженный газ. Такие цифры приводит Der Spiegel со ссылкой на данные организации Urgewald. Речь о поставках с арктического проекта «Ямал».

С января по октябрь в порты ЕС зашли 177 танкеров с 12,9 млн тонн СПГ с Ямала. Рост к прошлому году небольшой, но из-за резкого скачка цен сумма сделок вышла куда внушительнее. Газ дорожает на фоне конфликта США и Израиля с Ираном и блокады Ормузского пролива – ключевой артерии мировых поставок энергоносителей.

Больше всех берет Франция, на нее приходится 42 процента поставок. Бельгия и Испания получают по 25 процентов, Нидерланды — 10. То есть почти весь российский импорт газа в ЕС держится на нескольких странах.

Запрет на импорт российского СПГ должен заработать в начале 2027 года. Значит, нынешние поставки — последние. Правда, из-за блокады Ормузского пролива и страха за энергобезопасность уже звучат призывы запрет отложить.

В октябре стало известно, что европейские страны стремятся увеличить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) перед вступлением в силу запрета на его импорт.