Психолог объяснила, почему опытные сотрудники молчат на совещаниях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Молчание опытных специалистов во время рабочих встреч зачастую связано не с отсутствием идей или вовлеченности, а с глубоким анализом рисков и оценкой безопасности высказываний. Об этом в беседе с РИАМО рассказала бизнес-психолог, руководитель онлайн-школы «Академия психологического мастерства ПАЗЛ» Екатерина Боронкина.

По словам эксперта, квалифицированные сотрудники видят пробелы в данных и потенциальные ограничения инициатив, поэтому избегают озвучивания непроработанных мыслей. Кроме того, в компаниях со строгой иерархией несогласие с руководством или критика идей коллег могут восприниматься как нарушение субординации и грозить потерей премий или карьерных перспектив. В таких условиях молчание становится осознанной стратегией самосохранения, особенно если прежние предложения персонала оставались без внимания.

«Человек взвешивает не только содержание идеи, но и безопасность ее высказывания: оценивает, как замечание повлияет на рабочие отношения, не обернется ли ярлык „некомандного“ сотрудника потерей возможностей — премии, повышения, участия в интересных проектах», — отметила Боронкина.

Чтобы ценные замечания не оставались невысказанными, психолог посоветовала руководителям заранее рассылать повестку совещаний, использовать письменные форматы сбора обратной связи, выдерживать паузы при обсуждении и благодарить команду за неудобные вопросы, подтверждая тем самым безопасность открытого диалога.