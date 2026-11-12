Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 12:56

Путин на встрече с Уиткоффом рассказал анекдот про украинцев: речь шла о деньгах

Путин на встрече с Уиткоффом рассказал анекдот про украинцев
Сергей ГАПЧУК
Путин на встрече с Уиткоффом рассказал анекдот про украинцев

Путин на встрече с Уиткоффом рассказал анекдот про украинцев

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером анекдотом об украинской коррупции шутливо охарактеризовал взаимоотношения Москвы с европейскими странами. Об этом сообщил журналист президентского пула Александр Юнашев.

"Допустим, какого-то жулика, который построил коттеджи на Украине, спрашивают, где взял деньги. – В тумбочке! – А кто положил туда деньги? – Жена. – Откуда она взяла? – Я ей дал. – А ты откуда взял? – Из тумбочки!", - привел журналист слова главы государства.

Путин подчеркнул, что получается замкнутый круг. Так же и с европейцами, констатировал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, также Путин заметил, что глава Белого дома Дональд Трамп предлагает договориться о создании новой системы безопасности в Европе, но ЕС отказывает.

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера в Москве: переговоры по Украине продолжаются, что известно