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НовостиВ мире13 ноября 2026 11:03

Лез под юбку и щипал за ягодицы: во Франции показали, как 77-летний Депардье домогался статистки

Видео домогательств актера Депардье до женщины появилось в Сети
Марк СОКОЛОВ
Лез под юбку и щипал за ягодицы: во Франции показали, как 77-летний Депардье домогался статистки

Лез под юбку и щипал за ягодицы: во Франции показали, как 77-летний Депардье домогался статистки

Фото: REUTERS.

В Сети появились кадры предполагаемых сексуальных домогательств французского актера Жерара Депардье к молодой женщине на съемочной площадке. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на расследование Mediapart и Le Média.

На опубликованной записи 77-летний артист неоднократно прикасается к 22-летней массовщице по имени Оливия. Инцидент произошел еще 2 ноября 2011 года во время съемок комедии «Терф» на ипподроме Отей под Парижем.

По словам девушки, Депардье трогал ее ягодицы и грудь, несмотря на попытки остановить его. Причем подобные действия не были предусмотрены сценарием фильма.

Видео домогательств актера Депардье до женщины появилось в Сети

Видео домогательств актера Депардье до женщины появилось в Сети

Фото: скриншот видео.

«Он положил руку мне на ягодицы, на обе, и держал ее там долгое время», — рассказала Оливия журналистам.

Режиссер картины Фабьен Онтеньент подтвердил, что девушка обратилась к нему в слезах. После этого он поговорил с Депардье и потребовал прекратить подобное поведение. Однако никаких других мер тогда принято не было.

Ранее KP.RU сообщил, что Депардье пытается обжаловать решение о передаче в суд дела об изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Кроме того, в мае 2025 года артиста приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно за сексуальные домогательства к двум женщинам на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни». Сам актер обвинения отрицает и оспаривает приговор.