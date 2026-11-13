Синоптик рассказал, когда ляжет снег в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Формирование устойчивого снежного покрова в российской столице до конца осени не прогнозируется, при этом общая температурная картина ноября останется в пределах климатической нормы. Об этом в комментарии для aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, небольшие осадки в регионе возможны в ближайшие недели, однако они будут кратковременными и не приведут к установлению полноценной зимней погоды.

«Устойчивого снежного покрова до конца ноября пока не ожидается. В конце второй декады, начале третьей немного снега пройдёт, но это такой слабенький снежок, он даже не везде ляжет. Поэтому в ноябре не будем ждать устойчивого снежного покрова», — уточнил он.

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