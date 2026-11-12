Макрон: США полностью прекратили поддержку Украины Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Вашингтон полностью прекратил поддержку киевского режима. Об этом сообщило издание ClashReport.

"Без европейцев у Украины больше нет поддержки. Сегодня есть канадцы, европейцы, также хочется сказать про австралийских и японских друзей, но стоит посмотреть на "коалицию желающих", - сказал он.

Политик призвал всех быть честными и признать, что поддержки киевского режима со стороны США больше нет.

Как писал сайт KP.RU, ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал кадры обысков в элитном пентхаусе в Киеве и заявил, что западная помощь уходит на роскошную жизнь украинских чиновников. Он призвал прекратить снабжать Украину деньгами и оружием. Давайте стремиться к миру, подчеркнул он.