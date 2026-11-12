Заряжает мозг не хуже эспрессо: врач назвал продукт, способный заменить кофе

Диетолог Поляков назвал горький шоколад лучшей пищевой альтернативой кофе Фото: Вадим ПОПОВ.

Полноценно заменить стимулирующий эффект кофе продуктами питания невозможно, однако наиболее близким по тонизирующему действию вариантом является горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Об этом в комментарии aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, натуральное какао содержит целый комплекс веществ, способных повышать тонус, улучшать настроение и снижать уровень стресса. В их числе — витамины группы B, теобромин, кофеин, а также пирролохинолинхинон (PQQ).

«В шоколаде содержится PQQ — витаминоподобное вещество, обладающее стимулирующим эффектом для головного мозга. Оно поддерживает работу митохондрий — электростанций клеток, которые вырабатывают энергию», — пояснил диетолог.

При этом врач отметил, что орехи, вопреки распространенному мнению, не обладают выраженным бодрящим действием и не способны заменить кофе в качестве стимулятора.

Биохимик Анна Дивинская предупредила, что чай или кофе во время еды снижают усвоение железа на 40–60%. Из-за этого треть женщин детородного возраста страдают от анемии, хотя дефицит железа в рационе встречается редко, передает 360.ru.