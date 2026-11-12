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НовостиОбщество12 ноября 2026 13:22

Заряжает мозг не хуже эспрессо: врач назвал продукт, способный заменить кофе

Диетолог Поляков назвал горький шоколад лучшей пищевой альтернативой кофе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Диетолог Поляков назвал горький шоколад лучшей пищевой альтернативой кофе

Диетолог Поляков назвал горький шоколад лучшей пищевой альтернативой кофе

Фото: Вадим ПОПОВ.

Полноценно заменить стимулирующий эффект кофе продуктами питания невозможно, однако наиболее близким по тонизирующему действию вариантом является горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Об этом в комментарии aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, натуральное какао содержит целый комплекс веществ, способных повышать тонус, улучшать настроение и снижать уровень стресса. В их числе — витамины группы B, теобромин, кофеин, а также пирролохинолинхинон (PQQ).

«В шоколаде содержится PQQ — витаминоподобное вещество, обладающее стимулирующим эффектом для головного мозга. Оно поддерживает работу митохондрий — электростанций клеток, которые вырабатывают энергию», — пояснил диетолог.

При этом врач отметил, что орехи, вопреки распространенному мнению, не обладают выраженным бодрящим действием и не способны заменить кофе в качестве стимулятора.

Биохимик Анна Дивинская предупредила, что чай или кофе во время еды снижают усвоение железа на 40–60%. Из-за этого треть женщин детородного возраста страдают от анемии, хотя дефицит железа в рационе встречается редко, передает 360.ru.