Нейропсихолог рассказала, как меняется мозг человека из-за использования ИИ

Нейропсихолог Макарова: чрезмерном использовании ИИ влияет на мозг Фото: REUTERS.

Постоянное делегирование умственных задач искусственному интеллекту способно привести к ослаблению когнитивных функций, включая память, концентрацию внимания и способность к критическому анализу информации. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала нейропсихолог Кира Макарова.

По словам специалиста, при полном отказе от самостоятельного поиска решений у человека пропадает необходимость длительно удерживать мысль, в результате чего неиспользуемые навыки постепенно утрачиваются.

«Страдает критическое мышление. Если мы используем нейросеть как истину в последней инстанции, то, конечно, это будет пагубно влиять на наше собственное мышление и на работу мозга как системы», — объяснила эксперт.

Вместе с тем нейропсихолог подчеркнула, что благодаря нейропластичности мозг способен восстанавливать ослабленные функции при регулярных тренировках. Для поддержания когнитивного здоровья эксперт рекомендовала читать книги, больше общаться вживую, заниматься творчеством, а также отказаться от постоянной опоры на цифровые подсказки в быту.

«Устный счет — великолепная штука. Считайте устно деньги. Берите по 100 примеров в день простых и считайте... Занимайтесь каллиграфией — зрительно-моторные координации развивает, точность движения руки на письме», — посоветовала специалист.