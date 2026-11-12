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НовостиПолитика12 ноября 2026 13:16

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле длятся уже час

Переговоры РФ и США начались около 15 часов по московскому времени
Вениамин ЗАХАРОВ
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле длятся уже час

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле длятся уже час

Фото: REUTERS.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле идут уже на протяжении часа.

Напомним, переговоры проходят после двухдневных консультаций делегаций России и Украины в Абу-Даби, которые состоялись 10 и 11 ноября. Главная тема - урегулирование украинского конфликта. Сама встреча проходит в Москве после интенсивного дипломатического марафона в ОАЭ, где стороны провели два дня консультаций.

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера в Москве: переговоры по Украине продолжаются, что известно