Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле длятся уже час Фото: REUTERS.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле идут уже на протяжении часа.

Напомним, переговоры проходят после двухдневных консультаций делегаций России и Украины в Абу-Даби, которые состоялись 10 и 11 ноября. Главная тема - урегулирование украинского конфликта. Сама встреча проходит в Москве после интенсивного дипломатического марафона в ОАЭ, где стороны провели два дня консультаций.

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера в Москве: переговоры по Украине продолжаются, что известно