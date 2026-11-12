Суд Львова использовал русский язык в приговоре убийце националистки Фарион Фото: Олег УКЛАДОВ.

Львовский суд в приговоре застрелившему 19 июля 2024 года украинскую националистку Ирину Фарион Вячеславу Зинченко использовал вкрапления русских слов. Об этом сообщает «Украинские новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что в документе содержатся слова «доход», «полоса», «голубой», в то время как на украинском языке данные слова звучат по-другому. Кроме того, издание утверждает, что документ содержит большое количество грамматических ошибок.

Напомним, в 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств.

Как писал сайт KP.RU, нападение на Фарион произошло 19 июля 2024 года около ее дома во Львове. От полученного ранения она скончалась в больнице. Предполагаемого исполнителя задержали спустя неделю в Днепре.