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НовостиПолитика12 ноября 2026 13:26

«Немножечко растаял»: физиогномист объяснил улыбку Уиткоффа при встрече в Москве

Физиогномист Воеводин: Уиткоффу была приятна встреча в Москве
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Физиогномист Воеводин: Уиткоффу была приятна встреча в Москве. Фото: kadmitriev / X

Физиогномист Воеводин: Уиткоффу была приятна встреча в Москве. Фото: kadmitriev / X

Улыбка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа при встрече со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым является проявлением деловой вежливости, а не признаком дружеских отношений. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал физиогномист Олег Воеводин, проанализировавший кадры с переговоров.

По словам эксперта, американский переговорщик действительно продемонстрировал позитивную реакцию, однако это обусловлено исключительно рамками дипломатического этикета и необходимостью снизить градус напряжения.

«Уиткофф, значит, почему-то немножечко даже растаял при встрече, но тут дальше не видно почему-то продолжения его движения. Они встретились как политические партнеры, не более того. Дружбы здесь быть не может, сразу говорю, поскольку они оба отвечают за большие, материальные миры», — отметил он.

Воеводин пояснил, что легкая улыбка Уиткоффа была призвана избавить российского коллегу от дискомфорта, а приподнятые веки американского политика дополнительно свидетельствуют о том, что он остался удовлетворен организацией приема в Москве.