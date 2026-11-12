Путин указал на разное понимание темы территорий в конфликте на Украине Фото: REUTERS.

Тема территорий в конфликте на Украине понимается по-разному, но России важнее люди, которые там живут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий", - отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что для Москвы важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями.

Как писал сайт KP.RU, 11 ноября глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский после переговоров в Абу-Даби прокомментировал территориальный вопрос, указав, что каждая пядь российской земли будет возвращена.

Ранее Владимир Путин указал, что территории Донбасса, а также Новороссии должны быть полностью освобождены от украинских боевиков российскими войсками в ходе спецоперации.