Слежка за перерывами: ИИ вынудил сотрудников ритейлера гадить в проходах на работе

Работники крупнейшего ритейлера Новой Зеландии стали гадить в проходах из-за ИИ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Новой Зеландии сотрудники крупной розничной сети The Warehouse стали гадить в проходах на работе. Как сообщает издание South China Morning Post, причиной стало отслеживание их походов в туалет при помощи искусственного интеллекта.

«Им пришлось испражняться в проходах между полками после того, как их походы в туалет отслеживались искусственным интеллектом», - говорится в материале.

Отмечается, что рабочие остались недовольны нововведением. Отслеживание перерывов на посещение туалета при помощи ИИ заставляло их терпеть или гадить прямо на рабочем месте. При этом такие меры, по утверждению сотрудников, отнимали у них рабочие места.

Более 300 сотрудников сети также провели акцию протеста из-за решения руководства. Источник отмечает, что компания не только наблюдала за ними при помощи ИИ, но и стала использовать дроны для инвентаризации и робота для упаковки заказов, лишая людей работы.

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