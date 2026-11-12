Ученые объяснили разницу в глубине кратеров на полюсах Луны

Минобрнауки: глубина кратеров на Луне связана с геологическими процессами. Фото: Reid Wiseman/NASA/Global Look Press

Кратеры на Северном полюсе Луны оказались глубже, чем на Южном, из-за различий в геологической переработке поверхности, а не из-за неравномерного распределения водяного льда, как считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ) совместно с коллегами из Индии. Об этом mk.ru рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

Результаты исследования, основанного на детальном изучении спутниковых снимков лунной поверхности, опубликованы в научном журнале The Planetary Science Journal. Проанализировав пористость грунта и историю изменений воронок, ученые установили, что объем водяного льда в обоих полярных регионах примерно сопоставим.

Причиной различий в глубине рельефа стали разные геологические процессы. Северная полярная область Луны подверглась масштабной переработке поверхности: выбросы из более молодых кратеров погребли под собой древние мелкие воронки, из-за чего в этом регионе преобладают морфологически «свежие» и глубокие образования. На Южном полюсе, напротив, кратеры подвергались лишь постепенной деградации без крупных геологических потрясений.

«Как теперь выясняется, лететь для изучения льда стоит в равной степени как на Южный, так и на Северный полюса Луны», — заявил главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Александр Базилевский.