Мишустин поручил обеспечить стабильность объектов теплогенерации и подачи воды Фото: REUTERS.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации и водоснабжения, а также усилить их защиту.

«Нам очень необходимо было, чтобы и защищены были соответствующие объекты, и стабильно подавалось тепло, вода в дома наших граждан», — указал премьер.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что в России уже определён перечень критически важных объектов в транспорте, энергетике, торговле и ряде других отраслей, и по каждому из них разработаны конкретные решения по защите.

Стоит напомнить, что в августе этого года президент Владимир Путин подписал указ, который заметно расширил полномочия властей в сфере защиты критической инфраструктуры. Документ даёт правительству право в случае, если владельцы объектов не принимают достаточных мер для их защиты, временно взять управление такими объектами на себя.