Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 13:40

Мишустин поручил обеспечить стабильность объектов теплогенерации и подачи воды

Мишустин призвал усилить защиту объектов теплогенерации и подачи воды
Семен ЗИМИН
Мишустин поручил обеспечить стабильность объектов теплогенерации и подачи воды

Мишустин поручил обеспечить стабильность объектов теплогенерации и подачи воды

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации и водоснабжения, а также усилить их защиту.

«Нам очень необходимо было, чтобы и защищены были соответствующие объекты, и стабильно подавалось тепло, вода в дома наших граждан», — указал премьер.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что в России уже определён перечень критически важных объектов в транспорте, энергетике, торговле и ряде других отраслей, и по каждому из них разработаны конкретные решения по защите.

Стоит напомнить, что в августе этого года президент Владимир Путин подписал указ, который заметно расширил полномочия властей в сфере защиты критической инфраструктуры. Документ даёт правительству право в случае, если владельцы объектов не принимают достаточных мер для их защиты, временно взять управление такими объектами на себя.