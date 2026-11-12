Юрист предупредил подростков и их родителей о суровом наказании за перцовые баллончики Фото: Артем КИЛЬКИН.

Приобретать, хранить и использовать газовые или перцовые баллончики в России разрешено исключительно с 18 лет, а их беспричинное распыление, особенно в общественном транспорте, грозит подросткам уголовной ответственностью и крупными штрафами. Об этом в беседе с mk.ru рассказал заслуженный юрист РФ, полковник милиции в отставке Иван Соловьев, комментируя недавний инцидент в столичном метро, где девятиклассник распылил газ в ответ на замечание пассажира.

По словам эксперта, применение аэрозольных распылителей подпадает под действие федерального закона «Об оружии» и оправдано только при наличии реальной угрозы жизни или здоровью. Словесная перепалка или замечание к таким случаям не относятся.

В зависимости от тяжести последствий нарушителю грозит административная ответственность за мелкое хулиганство или уголовная по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), предусматривающей штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

«Если родители у своего чада, не достигшего совершеннолетия, увидят такое средство самообороны, то, безусловно, они должны его изъять. И тем более если они ему сами такое средство купили, то они нарушили тем самым соответствующие статьи закона «Об оружии»», — подчеркнул юрист.

Соловьев отметил, что родителей малолетнего нарушителя могут также привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию или за небрежное хранение средств самообороны, если подросток взял баллончик у взрослых. Кроме того, эксперт выразил обеспокоенность тем, что подобные устройства сегодня свободно продаются на маркетплейсах под видом аксессуаров, что позволяет несовершеннолетним обходить возрастные ограничения.