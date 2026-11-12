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НовостиПолитика12 ноября 2026 13:55

Медведев высказался об объемах манипуляций в цифровых средствах

Медведев заявил, что манипуляция цифровыми средствами колоссальна
Сергей ГАПЧУК
Медведев заявил, что манипуляция цифровыми средствами колоссальна

Медведев заявил, что манипуляция цифровыми средствами колоссальна

Фото: REUTERS.

Цифровые коммуникации удобны, однако манипуляция цифровыми средствами достигла колоссальных объемов. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на форуме местных партийных отделений, прокомментировав инициативу об усовершенствовании механизма электронных рассылок в партии.

По его словам, цифровые коммуникации удобны и, возможно, было бы верно создать такое средство общения, однако в этом случае следует позаботиться и о безопасности такого рода рассылки.

"Вы понимаете, сейчас манипуляция цифровыми средствами достигла колоссальных объемов, так чтобы от имени партии не пошли, допустим, рассылки о том, что срочно прибыть туда-то, а на самом деле никакого повода нет, в общем вот эти все вещи надо продумать", - отметил политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее Медведев подчеркнул, что России важно переходить от простого обновления производственной базы к созданию собственных технологий в ключевых сферах. Речь не идет об изоляции страны и попытках производить абсолютно все самим.