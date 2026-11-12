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НовостиВ мире12 ноября 2026 13:59

Глава Nvidia Хуанг подал в отставку на фоне секс-скандала

МИД Китая назвал безосновательными обвинения в работе Элис Хуанг на спецслужбы КНР
Сергей ГАПЧУК
Глава Nvidia Хуанг подал в отставку на фоне секс-скандала

Глава Nvidia Хуанг подал в отставку на фоне секс-скандала

Фото: REUTERS.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку с поста гендиректора Nvidia после скандала с изменой. Соответствующий пресс-релиз распространила компания.

"Хуанг подал в отставку с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров с немедленным вступлением в силу", — говорится в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, главу Nvidia Хуанга познакомил с любовницей ее собственный муж.

Ранее стало известно, что руководительница сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую подозревают в работе на Китай, за два года восемь раз посещала Тайвань. Уточнялось, что в 2024 году Хуанг приезжала на остров трижды, а в 2025-м — пять раз. О ее визитах в этом году ничего неизвестно.

МИД Китая назвал безосновательными обвинения в работе Элис Хуанг на спецслужбы КНР. Представитель ведомства Го Цзянькунь заявил, что подобные утверждения являются клеветой.