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НовостиВ мире12 ноября 2026 14:13

В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве

Полиция Таиланда предъявила россиянину обвинения в участии в преступной организации и нарушении закона о киберпреступлениях
Мария МАМАЕВА
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве. Фото: Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве. Фото: Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

В Таиланде полиция задержала 20-летнего гражданина России, который подозревается в причастности к сети кибермошенников. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов таиландской провинции Чонбури.

«Следователи выследили россиянина после получения информации о том, что члены транснациональной преступной сети обналичивают в Паттайе средства, полученные путем обмана граждан», - говорится в материале.

Уточняется, что россиянин был задержан во время снятия наличных у одного из торговых центров. У него был изъят смартфон и более тысячи долларов. Полиция обвиняет задержанного в сговоре с целью мошенничества, участии в преступной организации и нарушении закона о киберпреступлениях.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция Пхукета задержала 30-летнего россиянина, подозреваемого в причастности к сбыту наркотиков. У мужчины было изъято больше 200 граммов разных наркотиков.