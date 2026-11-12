В Таиланде задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве. Фото: Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

В Таиланде полиция задержала 20-летнего гражданина России, который подозревается в причастности к сети кибермошенников. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов таиландской провинции Чонбури.

«Следователи выследили россиянина после получения информации о том, что члены транснациональной преступной сети обналичивают в Паттайе средства, полученные путем обмана граждан», - говорится в материале.

Уточняется, что россиянин был задержан во время снятия наличных у одного из торговых центров. У него был изъят смартфон и более тысячи долларов. Полиция обвиняет задержанного в сговоре с целью мошенничества, участии в преступной организации и нарушении закона о киберпреступлениях.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция Пхукета задержала 30-летнего россиянина, подозреваемого в причастности к сбыту наркотиков. У мужчины было изъято больше 200 граммов разных наркотиков.