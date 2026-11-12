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НовостиПолитика12 ноября 2026 14:17

Британия ввела санкции против "Сибур холдинга" и "Восток Ойла"

Лондон расширил антироссийский санкционный список
Сергей ГАПЧУК
Британия ввела санкции против "Сибур холдинга" и "Восток Ойла"

Британия ввела санкции против "Сибур холдинга" и "Восток Ойла"

Фото: REUTERS.

Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него ПАО "Сибур холдинг" и проект компании "Роснефть" "Восток ойл". Об этом говорится на сайте кабмина Соединенного Королевства.

Кроме того, под ограничительные меры подпали компания "Славнефть", "Кузбассразрезуголь", "Сибирская угольная энергетическая компания", АО "НИПИгазпереработка", эмиратские компании Forteza Trading, Novus Energy и Patera.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лондон внес в антироссийский санкционный перечень 23 физических и юридических лица, а также восемь судов. Под британские рестрикции попали как представители российских структур, так и ряд зарубежных деятелей. В частности, в обновленный реестр физлиц вошел Алан Гаглоев, а также несколько членов грузинской политической партии "Солидарность во имя мира".