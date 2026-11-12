Девочка погибла, ее мать ранена после атаки дрона ВСУ в Белгородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль погиб ребенок, также ранена женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.

"В результате террористической атаки киевского режима погиб ребенок. Женщина получила ранение", - написал он.

Губернатор уточнил, что трагедия произошла в районе поселка Комсомольский, где дрон ВСУ атаковал машину. 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Мама ребенка получила осколочное ранение головы, она госпитализирована.

Шуваев принес соболезнования семье погибшего ребенка.

Как писал сайт KP.RU, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что в период с февраля 2022 года по 18 октября текущего года из-за действий украинских боевиков пострадало 1 903 ребенка, из которых 313 погибли.

Ранее дипломат уточнил, что с 2022 года от рук ВСУ пострадало больше 36 тысяч мирных жителей. Из них больше 9 тысяч погибли.