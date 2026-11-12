«Лох» оказался в списке опасных растений: теперь его придётся уничтожать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Лох узколистный теперь в списке опасных инвазивных растений, которые подлежат уничтожению. Это следует из приказа Минприроды России, с которым ознакомилось РИА Новости. Речь идёт о чужеродных видах, не отнесённых к карантинным объектам, но всё равно требующих особого внимания.

Чаще всего это дерево встречается в европейской части страны, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и в Алтайском крае. Теперь на особо охраняемых природных территориях федерального значения должны принимать меры по выявлению лоха, не давать ему распространяться и уничтожать его.

Стоит отметить, что с 1 марта у владельцев земельных участков появилась обязанность выявлять и уничтожать определённые растения. Так что если на ваших сотках поселился незваный гость из списка, теперь придётся с ним разбираться.