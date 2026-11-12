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НовостиВ мире12 ноября 2026 14:50

В центре Вашингтона неизвестный открыл стрельбу, ранены не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека пострадали при стрельбе в центре Вашингтона, их состояние не уточняется
Мария МАМАЕВА
В центре Вашингтона неизвестный открыл стрельбу, ранены не менее четырех человек. Фото: IMAGO/Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

В центре Вашингтона неизвестный открыл стрельбу, ранены не менее четырех человек. Фото: IMAGO/Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в центре Вашингтона. Об этом сообщает полицейское управление столичного округа Колумбия в социальной сети X.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 15-й улицы недалеко от Белого дома. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Согласно заявлению телеканала ABC News, в результате стрельбы ранения получили по меньшей мере четыре человека. Их состояние не уточняется. Также не приводятся данные о жертвах, и удалось ли полиции задержать стрелявшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в штате Орегон 16-летний подросток напал на школу. В результате инцидента погибли четыре человека, включая троих детей в возрасте от пяти до 11 лет, а также один взрослый. Также погиб сам нападавший.