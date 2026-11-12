Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 15:04

Правительство России одобрило поправки в проект бюджета: что изменили

Кабмин РФ во II чтении одобрил поправки в проект госбюджета до 2029 года
Арина СЕРОВА
Кабмин РФ во II чтении одобрил поправки в проект госбюджета до 2029 года

Кабмин РФ во II чтении одобрил поправки в проект госбюджета до 2029 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Правительство России согласовало ко второму чтению корректировки в законопроект о федеральном бюджете на период до 2029 года. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов РФ.

В ведомстве пояснили, что обновленный пакет фискальных инициатив был скорректирован на основе пожеланий предпринимательского сообщества.

«Индивидуальных предпринимателей, производящих кинопродукцию, предложили освободить от НДС», - следует из сообщения.

Помимо этого, власти поддержали инициативу по уменьшению налога на добычу полезных ископаемых для предприятий газовой отрасли. Это должно подтолкнуть специалистов к освоению сложных месторождений.

Также был скорректирован механизм определения сверхприбыли недропользователей. При расчетах теперь будут приниматься во внимание производственные потери при извлечении руды и полезных компонентов.

Ранее сообщалось, что члены кабмина РФ приняли решение выделить дополнительные средства на помощь регионам страны. Из общего бюджета было взято 110 миллиардов рублей.