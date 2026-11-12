Уиткофф и Кушнер покинули Москву Фото: REUTERS.

Спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, самолет американских эмиссаров движется по направлению к государственной границе России.

Как писал сайт KP.RU, вечером 12 ноября в Москве завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими посланниками. Кортеж делегации США уже покинул Кремль. По имеющимся данным, глава государства общался с представителями главы Белого дома Дональда Трампа более двух часов.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному. По его словам, России важнее люди, которые живут на этих территориях, их традиции, культура, право жить по своим правилам и в соответствии со своими традиционными ценностями.