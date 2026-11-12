В Финляндии ввели новые ограничения на въезд граждан России в страну Фото: REUTERS.

Власти Финляндии ввели новые ограничения на въезд граждан России на территорию страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы финского Министерства иностранных дел.

Согласно источнику, нововведения вступят в силу с 16 ноября. В постановлении правительства Финляндии заявили, что въезд российских граждан на территорию страны с несущественными целями, включая краткосрочную работу по визе, якобы представляют угрозу для международных отношений страны.

Это может стать поводом для отказа в получении визы. Пограничная охрана Финляндии также будет оценивать условия пребывания россиян в стране в рамках мониторинга иностранных граждан.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о новых ограничениях на въезд в страну для граждан России. Власти страны также намерены расширить ограничения, в том числе чтобы не допускать на свою территорию российских профессиональных спортсменов.