Украинская Рада отказалась повышать зарплату боевикам ВСУ Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО.

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что в следующем году не планируется повышение заработной платы для военнослужащих ВСУ. Южанина отметила, что таким образом украинские элиты добиваются больше денег для себя, и меньше - для людей.

"Очевидно, что норма о повышении зарплат так и останется декларативной и фактически не будет подкреплена конкретными цифрами в бюджете. Или же схитрят, добавят несколько десятков миллиардов гривен на Министерство обороны и скажут, что этого достаточно", - заявила депутат.

Южанина подчеркнула, что на следующей неделе в парламенте состоится второе чтение государственного бюджета Украины на 2027 год. Однако вопрос о повышении зарплат военнослужащим в ходе обсуждений не поднимался.

Также депутат напомнила, что украинский бюджет даже на 2026 год не предполагал повышения зарплат военнослужащим. На текущий уровень зарплат бюджет тоже не рассчитан - не хватает около триллиона гривен.

Ранее KP.RU сообщил, что на тайных счетах Зеленского, по разным оценкам, может храниться от 40 до 100 млрд долларов, украденных из украинского бюджета и западной помощи.