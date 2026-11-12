Суд дал 17 лет колонии пособнице СБУ, планирующей теракт против ЧФ Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Южном окружном военном суде вынесли приговор пособнице Службы безопасности Украины. За помощь в подготовке теракта против военнослужащих Черноморского флота женщина получила 17 лет лишения свободы.

С 1 мая по 18 июля 2024 года женщина находилась на территории Украины, где сотрудник СБУ привлёк её к конфиденциальному сотрудничеству. После этого фигурантка приехала к месту проживания военнослужащих в Республике Крым. Там она закупилась в интернет-магазине всем необходимым для изготовления самодельных взрывных устройств. Дальше её планы оборвались.

Дело рассматривали сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это госизмена, подготовка теракта, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также подготовка к незаконному изготовлению взрывчатки. Суд признал собранные доказательства достаточными и назначил максимально суровое наказание.

Это не первый подобный случай в Крыму. Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе мужчину, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы.