Дмитриев назвал важным разговор о системе безопасности в Европе Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне визита в Москву американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для переговоров по Украине в интервью телеканалу CNN назвал важным разговор о системе безопасности в Европе.

"Я думаю, что работа над европейской безопасностью, определенно, является великим, важным шагом для Европы. И, честно говоря, люди, которые заботятся о европейцах и их жизни, конечно, хотят, чтобы европейская безопасность была сильной", - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никогда не была против диалога с европейцами.

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС будет мешать переговорам относительно новой архитектуры евробезопасности в Европе до того момента, пока не будет подписано соглашение о прекращении огня на Украине.