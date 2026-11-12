Песков: Европейцы грызутся как пауки в банке, если кто-то ведет диалог с РФ Фото: REUTERS.

До настоящего времени европейцы грызутся как пауки в банке, если кто-то решил вести диалог с Россией. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Европейцы до сих пор иногда, наверное, как пауки в банке грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной", - сказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, этих людей просто чуть ли не остракизму подвергают.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что в Москве пока не понимают, с кем Евросоюз собирается вести переговоры по урегулированию украинского конфликта. Представитель Кремля заметил, что европейским странам сложно определиться с единым переговорщиком для контактов с Россией. Пока согласовать такую кандидатуру у них не получается.