Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с Путиным Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

В четверг, 12 ноября, состоялись переговоры президента России с американскими посланниками Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве.

Некоторое время назад кортеж делегации представителей Штатов покинул Кремль. По имеющимся данным, глава государства общался с представителями главы Белого дома Дональда Трампа более двух часов.