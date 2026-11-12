Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 15:55

Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с Путиным

В США рассказали об итогах переговоров с президентом России
Вениамин ЗАХАРОВ
Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с Путиным

Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с Путиным

Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

В четверг, 12 ноября, состоялись переговоры президента России с американскими посланниками Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве.

Некоторое время назад кортеж делегации представителей Штатов покинул Кремль. По имеющимся данным, глава государства общался с представителями главы Белого дома Дональда Трампа более двух часов.