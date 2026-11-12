Нижегородские проекты взяли три первых места в федеральном конкурсе «Ребус. Наследие»

Фуникулёр. Фото: Никита ДУХНИК.

Три проекта из Нижегородской области признаны лучшими на федеральном конкурсе «Ребус. Наследие», который прошёл в рамках IV Международного форума «Ребус 2026: Градостроительство в исторических поселениях» в Казани. Всего на конкурс поступило 263 заявки, но победителями и призёрами стали лишь полтора десятка проектов.

В номинации «Лучший проект реновации и интеграции» победу одержал Дом-музей провизора Эвениуса. В историческом здании теперь совмещены музей, театр, аптекарский огород и кафе. Проект реализован командой министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области и КП НО «Регнедвижимость».

Дом-музей Эвениуса. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что исторические здания получают вторую жизнь за счёт бизнеса и туризма, без дополнительной нагрузки на бюджет.

«Команда проекта „Дом Эвениуса“ бережно восстановила дом, сохранив обстановку конца XIX века. Сейчас это единственное в Нижнем Новгороде историческое пространство, посвященное аптечному делу и лечебным травам, с реальным аптекарским огородом и кафе с уникальными десертами. Здесь почти 150 лет назад жил внук первого нижегородского аптекаря немецкого происхождения — Николай Эвениус», — рассказал Глеб Никитин.

Дом Эвениуса также занял второе место в зрительском голосовании.

Кремлёвский фуникулёр стал первым в номинации «Лучший новый объект капитального строительства в историческом поселении». Воссозданный по историческим чертежам, он проходит в тоннеле под кремлёвской стеной и является единственным в России маршрутом такого рода.

«За этой красотой — невероятная работа по укреплению и восстановлению: в основном вручную, потому что тяжелую технику на кремлевских склонах использовать нельзя», — подчеркнул губернатор.

Пурех. Фото: АНО «АСИРИС»

Третьим победителем стала концепция развития села Пурех от автономной некоммерческой организации «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области». Инициатива заняла первое место в номинации «Лучшая концепция управления историческим поселением». Пурех известно с XVII века, а с 2026 года входит в «Золотое кольцо России». С 2024 года вместе со «Школой реставрации» и волонтёрами Агентство привело в порядок более полусотни исторических деревянных домов с сохранением резного декора.

Глеб Никитин констатировал, что регион демонстрирует бережное отношение к исторической среде.

«Тем приятнее, что сразу три наших проекта отмечены на форуме высшими наградами, как примеры гармоничного развития историко-культурного ландшафта региона», — добавил глава области.

Напомним, в июне 2026 года Владимир Путин на ПМЭФ-2026 отметил успехи региона в работе с объектами культурного наследия. Здесь разработан первый в России региональный стандарт сохранения ОКН, а также запущен единый портал исторической недвижимости для инвесторов.

Привлечение инвестиций в воссоздание ОКН соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».