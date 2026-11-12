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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:01

В Кремле раскрыли метания европейцев: они так и не решили, кто будет говорить за Украину

Песков: Европа так и не определилась, кто представит ее на встречах по Украине
Сергей ГАПЧУК
Песков: Европа так и не определилась, кто представит ее на встречах по Украине

Песков: Европа так и не определилась, кто представит ее на встречах по Украине

Фото: REUTERS.

Европейские представители до настоящего времени так и не смогли определить, кто их сможет представлять в диалоге с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь заметил противоречия и непоследовательность в действиях Европы относительно украинского урегулирования.

"До сих пор европейцы не смогли определить, кто их может представлять во всем этом процессе", - подчеркнул Песков.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков указал, что в Москве пока не понимают, с кем Евросоюз собирается вести переговоры по разрешению кризиса на Украине. По его словам, европейским государствам сложно определиться с единым переговорщиком для контактов с Россией. Пока согласовать такую кандидатуру у европейцев не получается, заключил представитель Кремля.