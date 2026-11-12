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НовостиВ мире12 ноября 2026 16:04

CNN: Уиткофф заявил о согласовании нового раунда переговоров по Украине

Уиткофф заявил, что по теме украинского урегулирования был достигнут прогресс
Мария МАМАЕВА
CNN: Уиткофф заявил о согласовании нового раунда переговоров по Украине

CNN: Уиткофф заявил о согласовании нового раунда переговоров по Украине

Фото: REUTERS.

Спецпосланник главы США Стивен Уиткофф заявил о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров по Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что Уиткофф также заявил о достижении прогресса по теме украинского урегулирования. Спецпосланник американского лидера назвал важным аспектом вовлеченность представителей стран Европы в процесс достижения мира на Украине.

Напомним, что в Москве 12 ноября прошли переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.