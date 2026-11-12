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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:07

ВС РФ поразили логистический центр и объекты НПЗ в Днепропетровске

Ранее ВС РФ поразили два сухогруза в Черном море
Сергей ГАПЧУК
ВС РФ поразили логистический центр и объекты НПЗ в Днепропетровске

ВС РФ поразили логистический центр и объекты НПЗ в Днепропетровске

Фото: REUTERS.

Российские военные при помощи беспилотников "Герань" поразили логистический центр в Днепропетровске и объекты нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что удары наносили операторы отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг". Ими были успешно поражены подстанция 110 кВ в районе Чернигова и логистический центр в Днепропетровске.

"...А также – производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и место запуска беспилотников дальнего радиуса действия", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС РФ в течение дня в акватории Черного моря нанесли удары по двум сухогрузам с вооружением и военным имуществом для ВСУ.

Также военное ведомство сообщало, что российские войска за сутки поразили объекты военных аэродромов ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях.