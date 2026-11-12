Врач назвал лучшую ягоду для запаса витамина C на зиму

В замороженной облепихе полгода сохраняется витамин C. Фото: Иван ВИСЛОВ.

Запастись витамином C на зиму можно с помощью замороженных ягод и овощей. Облепиха особенно хорошо подходит для этого. Она сохраняет полезные свойства даже после заморозки, поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Об этом пишет RT.

«Причем, что интересно, при замораживании где-то полгода в облепихе остается абсолютно то же количество витамина C», – добавил врач.

Еще одним хорошим источником витаминов Водовозов назвал сладкий перец. Подойдут оранжевые, красные и зеленые плоды.

При этом врач подчеркнул, что важно получать витамины регулярно, а не только в холодное время года. По его словам, разнообразный рацион должен оставаться частью повседневного питания независимо от сезона.

Ранее российские ученые обнаружили в облепихе вещество, способное подавлять развитие рака. Речь идет о казуариктине, который нашли в листьях растения и который способен подавлять раковые клетки.