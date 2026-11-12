«Зеленский уезжает с миллиардами»: в Дании заявили об усталости от спонсирования Украины Фото: REUTERS.

Датский парламентарий Якоб Харрис заявил, что жители королевства устали от бесконечной финансовой поддержки Киева. По его словам, он представляет интересы растущей части населения, которая недовольна падением уровня жизни.

«Я являюсь лидером растущей части населения в Дании, которая устала, у которой нет хорошего уровня жизни, которая не может позволить себе покупать то, что могла три года назад. Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами», — указал политик, чьи слова приводит РИА Новости.

Ситуация выглядит особенно показательной на фоне свежих запросов Киева. На саммите ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский попросил у Европейского союза дополнительно 70 миллиардов евро на военные расходы в 2027 году. Свою речь он опубликовал в соцсети X, назвав цифру реалистичной и попросив найти эти деньги.