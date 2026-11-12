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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:16

Путин поручил обеспечить высокий уровень проведения Кубка защитников Отечества

Путин отметил важность развития национальных видов спорта
Семен ЗИМИН
Путин поручил обеспечить высокий уровень проведения Кубка защитников Отечества

Путин поручил обеспечить высокий уровень проведения Кубка защитников Отечества

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования Кубка защитников Отечества на самом высоком уровне, начиная со следующего года. Глава государства подчеркнул, что турнир должен стать по-настоящему масштабным событием.

Кроме того, Путин отметил важность развития национальных видов спорта в России. По его словам, нужно активно поддерживать инновационные спортивные направления, которые появляются в стране.

Отдельно президент предложил обсудить, как идёт возвращение российских спортсменов на мировую арену, включая олимпийское движение.