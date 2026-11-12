Путин поручил обеспечить высокий уровень проведения Кубка защитников Отечества Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования Кубка защитников Отечества на самом высоком уровне, начиная со следующего года. Глава государства подчеркнул, что турнир должен стать по-настоящему масштабным событием.

Кроме того, Путин отметил важность развития национальных видов спорта в России. По его словам, нужно активно поддерживать инновационные спортивные направления, которые появляются в стране.

Отдельно президент предложил обсудить, как идёт возвращение российских спортсменов на мировую арену, включая олимпийское движение.