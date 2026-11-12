В США рассказали о влиянии разговора с Путиным на беседу с Зеленским

Кушнер: все темы, обсуждающиеся с Путиным, повлияют на разговор с Зеленским Фото: REUTERS.

Все темы, которые были обсуждены на встрече с президентом России Владимиром Путиным, повлияют на разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. С таким утверждением выступил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В свою очередь спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что очень позитивно настроен на предстоящую встречу по урегулированию украинского конфликта.

Сайт KP.RU ранее писал, что вечером 12 ноября завершились переговоры президента РФ с американскими посланниками в Москве.