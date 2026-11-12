Бывший директор Театра сатиры Павел Нестратов задержан по делу о взяточничестве Фото: Олег ЗОЛОТО.

Следователи задержали бывшего директора Театра сатиры Павла Нестратова в Москве по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Нестратов», - говорится в сообщении.

Замоскворецкий суд Москвы по итогам следственных мероприятий избрал меру пресечения Нестратову в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Наказание по статье о взяточничестве, по которой обвиняется бывший директор Театра сатиры, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что суд отправил под домашний арест генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.