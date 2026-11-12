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НовостиВ мире12 ноября 2026 16:41

Прокуратура США отозвала сделку по признанию вины руферами Кузнецовым и Николау

Пара руферов может получить реальный тюремный срок в США вместо обязательных работ
Семен ЗИМИН
Прокуратура США отозвала сделку по признанию вины руферами Кузнецовым и Николау

Прокуратура США отозвала сделку по признанию вины руферами Кузнецовым и Николау

Фото: REUTERS.

Прокуратура США в последний момент передумала заключать сделку с российскими руферами Сергеем Кузнецовым и Ангелиной Николау. Об этом журналистам рассказал адвокат пары Ноэм Биэл. По его словам, изначально им предложили признать вину в правонарушении небольшой тяжести за подъем на нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

«Прокуратура позвонила нам и предложила сделку с признанием вины по правонарушению небольшой тяжести. Прошлой ночью мы получили электронное письмо от офиса прокуратуры, в котором говорится, что они больше не предлагают сделку», — сообщил защитник пары.

Биэл уточнил, что предложенная сделка предусматривала наказание в виде общественных работ. Теперь же Кузнецову и Николау грозит реальный тюремный срок и депортация в Россию.

Стоит напомнить, что Ангелина Николау и Сергеей Кузнецов прославились после выхода документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story». Картина рассказывает об истории их отношений и подъеме на второй по высоте небоскреб в мире в Малайзии (678 м).

В начале июля им удалось незаметно миновать охрану и подняться на шпиль небоскреба в Нью-Йорке. Там они развернули пацифистский баннер с надписью «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир». На вершине антенны мужчина сделал девушке предложение руки и сердца.